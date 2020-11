A defesa de Dárcy Vera informou que vai recorrer da decisão em instâncias superiores.

O ex-advogado do Sindicato dos Servidores Municipais Sandro Rovani, que pegou 14 anos e oito meses de pena, teve a condenação aumentada para 18 anos, dois meses e 20 dias. Ele está preso desde 2017. A defesa dele diz que vai recorrer da decisão após analisar as 130 páginas do acórdão.