Dois motivos podem ser destacados como os principais responsáveis pelos diabéticos estarem no grupo de risco da Covid-19: excesso de glicose no sangue e tendência a inflamação – essas duas condições impedem que o sistema imunológico responda adequadamente a infecções por vírus e bactérias.

“Acredita-se que os casos mais graves de Covid-19 provoquem um processo inflamatório no organismo e o diabetes é uma doença inflamatória. Isso pode desencadear o quadro mais complexo da infecção. Além disso, se o paciente estiver com a doença descontrolada, com níveis de glicose muito altos, ele também tende a ter uma resposta pior ao vírus”, explica a endocrinologista Anna Gabriela Fuks, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes (RJ).