Eleições 2020 em Batatais – SP

Após muita expectativa e 100% das urnas apuradas , a Estância Turistica de Batatais , conheceu neste domingo , 15 de novembro , primeiro turno das eleições municipais , novo Prefeito e vice eleitos para os próximo 4 anos , a partir de primeiro de janeiro de 2021. A votação aconteceu das 07:00hs da manhã até ás 17:00hs.

De acordo com a Justiça eleitoral , estavam aptos a votar em Batatais , nas eleições deste ano um total de 44.504 eleitores , sendo que 30.967 , 69,58% compareceram para votar , abstenção , ou seja eleitores que não foram votar um total de 13.537 , 30,42% , votos brancos , 2.008 , 6,48% e votos nulos 2.541 , 8,21%. Juninho Gaspar e Dr. Ricardinho , da Coligação Batatais Para Todos , foram eleitos o novo Prefeito e vice de Batatais , com 15.809 votos , sendo 59,84% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou o Candidato Mazzaron , que teve como seu vice , Pimenta da Coligação , Batatais Acima de Tudo , com 6.984 , sendo 26,44% dos votos válidos. O candidato Sabará , que teve como vice , Reginaldo Barbo , da Coligação Juntos Somos Mais Fortes , ficou em terceiro lugar com 2.064 votos , sendo 7,81% dos votos válidos.Já o candidato Fernando Ferreira , do Partido PSOL , que teve como vice , Marli Fioco, ficou em quarto lugar com 1.561 votos , sendo 5,91%.

Com relação aos 15 vereadores eleitos e reeleitos , que vão compor o novo poder legislativo Batataense , a partir do dia primeiro de janeiro de 2021 , ficou assim composto.Vereador Júlio do Sindicato Rural , do PSDB , foi reeleito para mais 4 anos e pela segunda eleição seguida , foi o candidato mais votado com 902 votos.Vereadora Andresa Furini , do PSB , foi reeleita com 641 votos. Candidata Anabella Pavão do PSOL foi eleita com 606 votos.Vladimir Menezes , do MDB , foi releito com 552 votos. Marilda Covas , do PSDB , foi eleita com 501 votos. DR. Mauricio Damascena , do PP , foi reeleito com 473 votos. Capitão Claudia do PSL , foi eleita com 472 votos. Gustavo Rastelli do MDB , foi reeleito com463 votos. Rafael Prodossimo do PP , eleito com 454 votos. Eduardo Ricci , do PP , eleito com 431 votos. DR. Paulo Borges , do PC do B , eleito com 419 votos. Marcos Santana , do PP , eleito com 411 votos.Vereador Santana , do MDB , foi reeleito com 408 votos. Boy do PTB , foi reeleito com 358 votos. Abdenor Dentista , do PL , eleito com 285 votos.

Vereadores da atual legislatura que disputaram a eleição e não foram reeleitos: Miguel Toste , Dr. Ricardo Mele , Professor Bosquinho , Pastor Barbieri , André Calçados e Marcelo Arruda.

Difusora Batatais