Termina nesta semana o prazo de inscrições em creches, pré-escolas e para o EJA

A Secretaria Municipal de Educação informa que termina nesta semana o prazo para inscrições em creches, pré-escolas e para a Educação de Jovens e Adultos para o ano letivo de 2021. As inscrições podem ser realizadas nas próprias unidades (creches e escolas) ou na sede da Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Moacir Dias de Morais, 1690. No momento da inscrição os pais deverão preencher uma ficha com dados cadastrais e entregar cópia dos seguintes documentos:

Para creche (crianças até 03 anos e 11 meses e 29 dias até 31/03/2021): cópias da certidão de nascimento da criança e do RG dos pais; comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone) no nome do responsável pela criança; comprovante de trabalho, se houver. Na situação de trabalho autônomo ou informal os pais devem entregar a declaração do empregador ou de próprio punho, autenticada.

Para pré-escola (obrigatório para crianças com 4 anos completos até 31/03/2021): cópias da certidão de nascimento da criança e RG dos pais; comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone) no nome do responsável pela criança. No caso de o imóvel ser de aluguel deve ser apresentada cópia do contrato.

Para Educação de Jovens e adultos: cópias da certidão de nascimento, RG e CPF do aluno; comprovante de residência atualizado (conta de água, luz ou telefone) no nome do responsável e cópia do Histórico Escolar.

As inscrições seguem até quinta-feira, 19 de novembro, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Os telefones para contato: 3761-7200 ou pelo WhatsApp 3761-7811. Vale lembrar que os alunos já matriculados em creches ou escolas municipais não precisam fazer Inscrição.

Fonte: Prefeitura de Batatais