O colisão entre a motocicleta e a locomotiva foi na madrugada na BR-280 em São Bento do Sul, mas o corpo só foi encontrado sob um dos vagões cerca de cinco horas depois na cidade de Mafra. O trecho entre as duas cidades têm pelo menos 50 quilômetros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 4h no km 114 da BR-280, no bairro Serra Alta, onde passa o trilho de trem. A PRF foi acionada pela manhã para atender a ocorrência.