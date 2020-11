A Caixa Econômica Federal (CEF) deu início ao Ciclo 5 de pagamentos e saques do auxílio emergencial e vai pagar nova parcela do auxílio emergencial para 4,7 milhões de pessoas nesta segunda-feira (23).

Destes, 3,1 milhões nascidos em fevereiro vão ter depositada alguma parcela da ajuda de R$ 600 ou de R$ 300 e 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 5 vão poder sacar a oitava e penúltima parcela do auxílio de R$ 300.