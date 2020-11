Humorista Rodela é internado com Covid e tem 95% dos pulmões comprometidos

O humorista Luiz Carlos Ribeiro, conhecido pelo personagem Rodela, está internado em estado grave na UTI do Hospital Geral de Guarulhos, em São Paulo. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e está com 95% dos pulmões comprometidos.

O diretor do Programa do Ratinho, Murilo Bordoni, falou sobre a situação do humorista em post nas redes sociais na noite desta quarta-feira (25). “Nosso querido amigo Rodela está internado, sendo cuidado pelos médicos e assistido pela família. Vamos mandar energia positiva e ele logo, logo estará dando risada com a gente de novo!”, publicou.

O humorista pernambucano, de 64 anos, foi internado no último fim de semana.

Murilo Bordoni ainda contou que Rodela estava superfeliz por ter conseguido se aposentar. “Durante a pandemia, Ratinho o ajudava financeiramente, mesmo não sendo contratado. Ele me ligou recentemente falando que não precisava mais da ajuda porque conseguiu a aposentadoria”, disse em entrevista ao site na NaTelinha.

Fonte: Marie Claire

Foto: Reprodução / Instagram