A Prefeitura de Batatais está com cinco editais de Chamamento Público, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para premiação de artistas plásticos, compositores, escritores, autores de conteúdos virtuais culturais e pontos de cultura, em atendimento ao disposto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultura – Lei Federal nº 14.017, de junho de 2020.

Os editais: artistas plásticos e visuais; compositores; literatura; conteúdos virtuais culturais e Ponto de Cultura estão a disposição dos interessados, com todas as informações, no site oficial do município: http://www.batatais.sp.gov.br/?p=20524