CAMPANHA FIQUE SABENDO 2020 “FAÇA O TESTE DA AIDS E DA SÍFILIS”

A Secretaria de Saúde, por meio do Programa Municipal de IST/Aids está divulgando a 13ª edição da Campanha Fique Sabendo, para testagem do HIV e da sífilis, a ser realizada no período de 1 a 7 de dezembro de 2020. Esta data foi escolhida em comemoração ao 1º de dezembro “DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS”.

O tema “FAÇA O TESTE DA AIDS E DA SÍFILIS” tem como objetivo destacar a importância do diagnóstico precoce destes dois agravos principalmente entre jovens, buscando a intensificação da testagem junto às populações mais expostas às infecções sexualmente transmissíveis.

A campanha deste ano também visa promover o acesso ao teste, ampliar o número de pessoas que conheçam seu status sorológico, e vincular a pessoa que vive com o HIV à referência de assistência médica e ofertar o tratamento imediatamente após o diagnóstico.

Em 2014, o então Departamento Nacional de IST/Aids e Hepatites Virais, assumiu frente à comunidade internacional o desafio proposto pela UNAIDS de atingir até 2020 a meta 90-90-90. Ou seja, 90% de pessoas testadas, 90% da população com HIV diagnosticada precocemente (inicio do tratamento logo após o diagnóstico) e 90% das pessoas que vivem com HIV/AIDS com supressão viral (carga viral indetectável).

Para Alexandre Gonçalves, coordenador do Programa Estadual IST/Aids-SP, “no caso do HIV, a testagem é a porta de entrada nesta cadeia de cuidado contínuo de prevenção, diagnóstico, vinculação, tratamento, retenção e supressão viral do HIV. E, no caso da sífilis, a testagem oportuniza o diagnóstico e tratamento de uma doença muitas vezes silenciosa”.

Sabemos que hoje, carga viral indetectável é intransmissível. Portanto, quanto mais pessoas com carga viral indetectável menor será a probabilidade de contágio e diminuição das transmissões pelo HIV.

No Estado de São Paulo, o acesso ao diagnóstico precoce do HIV/AIDS e da sífilis avançou muito, mas ainda há muitas pessoas que desconhecem sua sorologia. A epidemia paulista é particularmente preocupante entre os jovens, homens que fazem sexo com homens, pessoas que usam drogas e profissionais do sexo.

Portanto, estimular a população de Batatais a realizar as testagens rápidas, principalmente quem tem vida sexual ativa, nunca realizou os testes de HIV e/ou sífilis na vida e pertence aos grupos mais atingidos pelo HIV e pela sífilis é tarefa da equipe de saúde pública durante o ano todo.

Avançamos muito, e neste ano atípico, impactado pela pandemia de Covid-19 precisamos retomar as ações e rotinas de testagem do HIV e da sífilis em nosso município e assim, garantir o acesso das pessoas mais expostas ao diagnóstico e tratamento do HIV e da sífilis, com garantia de sigilo, confiança, qualidade no processo diagnóstico, vinculação à referência e acesso oportuno ao tratamento.

Adotando as medidas necessárias de prevenção e proteção, considerando o momento da pandemia de forma a proteger usuários e profissionais de saúde, recomendamos que a população homens jovens que faz sexo com homens compareça ao CTA (centro de Testagem e Aconselhamento) localizado no antigo pronto socorro ao lado do Fórum de segundas, quintas e sextas feiras, às 08:00 horas com documento oficial com foto e cartão SUS.

O período oficial da campanha é de 1 a 7 de dezembro de 2020, nesta primeira semana de dezembro estaremos realizando os testes rápidos de HIV e Sífilis nos dias 1º e 7 (terças feiras)também, no CTA.

Fonte: Prefeitura de Batatais