Segundo o boletim de ocorrência, o homem é apontado como um dos promotores do evento, que acontecia no bairro Léo Gomes de Moraes. Ele deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (30).

A cidade e a região estão na fase amarela do Plano São Paulo, que ainda não permite eventos com pessoas em pé. Uma nova atualização do mapa pelo governo paulista está marcada para a tarde desta segunda-feira.