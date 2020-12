A Secretaria Municipal de Educação concluiu o processo de seleção inicial para oferta de vagas em creches para o ano letivo de 2021. As inscrições ocorreram entre os dias 19 de outubro e 19 de novembro e o processo de seleção ocorreu atendendo a seguinte ordem de prioridade: I – crianças em situação de risco; II – crianças cujos responsáveis estejam trabalhando e III demais candidatos à vaga.

No total foram inscritas 218 crianças, das quais apenas 06 crianças ficaram na lista de espera, em virtude de algumas creches não terem vagas disponíveis para a faixa etária de atendimento ou em outros casos, porque as famílias não aceitaram uma segunda opção. Os candidatos selecionados deverão procurar a creche na qual foi contemplado, entre os dias 02/12 e 10/12, para realizar a matrícula dos filhos. É importante a família ligar e agendar a matrícula na Creche.

Para a matrícula é necessário comparecer com: cópia do RG e CPF dos pais; cópias da Carteira de Vacinação da criança atualizada; do Cartão do SUS da criança e do Cartão do Bolsa Família, se for beneficiário.

Os candidatos que constam na Lista de Espera serão convocados por telefone a medida que surgirem novas vagas. Já os candidatos que não realizaram a inscrição na fase inicial poderão procurar a Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 27 de janeiro de 2021 para realizar o cadastramento.