Batatais tem boa qualificação em dados apresentados pelo Comitê da Bacia do Sapucaí Mirim

Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim-Grande realizaram no dia 26 de novembro, por vídeo conferência, reunião para discutir e aprovar projetos.

Foi a 66ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-SMG, onde os membros deliberaram a minuta n° 298/20, indicando os empreendimentos aprovados no âmbito para recebimento dos recursos financeiros do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos referentes ao orçamento do exercício de 2020 e também outros assuntos diversos.

A reunião ocorreu por convocação do presidente, o prefeito de Batatais José Luis Romagnoli. No relatório apresentado, Batatais aparece bem pontuada no índice de perdas do sistema de distribuição de água. O município está entre as 6 melhores, entre as 21 cidades que compõem o Comitê, nos dados coletados pelos órgãos de controle, com avaliação de referência ‘boa’, com índice de perdas menor que 25%.

“O importante é dizer a nossa população que Batatais é uma das cidades que teve resultado positivo no índice de perdas do sistema de distribuição de água, além do tratamento do esgoto onde já é referência há um bom tempo. São dados coletados por órgãos técnicos como Cetesb e DAEE. Fico satisfeito em dizer isso, porque demonstra que a cidade vem se destacando na região”, ressaltou o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Batatais