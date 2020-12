As universidades e institutos federais têm autonomia para fazerem seus próprios calendários e reorganizarem seus currículos. Procurada pelo G1, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) afirmou que só vai se posicionar após reunião com os reitores. Atualmente, todas as 69 universidades e 41 institutos federais de ensino estão com aulas remotas, segundo a entidade.