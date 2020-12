A pouco menos de 60 dias da prova, o contrato ainda está em fase de finalização , segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ), autarquia do MEC responsável pela realização do Enem.

As provas estão marcadas para 31 de janeiro e 7 de fevereiro , após a realização da versão impressa, que será em 17 e 24 de janeiro.

Mais de 96 mil pessoas (1,7% do total de 5,8 milhões de candidatos) estão inscritos no Enem digital, que será feito pela primeira vez, em um projeto-piloto, nesta edição. A ideia do MEC é tornar a prova totalmente digital até 2026.