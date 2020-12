BH proíbe consumo de álcool em bares e restaurantes

A tendência de alta no número de casos confirmados de Covid-19, em Belo Horizonte, nas últimas semanas, provocou reação no executivo municipal. A edição desta sexta-feira (4), do Diário Oficial, proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Outros alimentos e bebidas ainda podem ser consumidos nos locais. A medida entra em vigor na segunda-feira (7).

O objetivo da nova decisão, segundo a prefeitura, é “diminuir a circulação de pessoas, ampliar o distanciamento social e conter comportamentos que têm ampliado o risco de contágio”.

Segundo o último boletim epidemiológico, 55.039 casos de Covid-19 foram confirmados em Belo Horizonte até a quinta-feira (3). O número de mortes provocadas pela doença chegou a 1.675. Já o índice de isolamento social permanece em torno de 40%, nos dias úteis. A taxa de transmissão da Covid-19 está em 1,05, o que significa que 100 pessoas têm potencial de infectar outras 105 na capital.

Restaurantes, bares, lanchonetes, cantinas e quaisquer outros serviços de alimentação não poderão admitir o consumo de bebidas alcoólicas no local, independentemente do dia e horário de funcionamento. Segundo o decreto, a restrição também se aplica “às feiras públicas ou feiras licenciadas em propriedades públicas e privadas”.

A prefeitura também informou que suspendeu “o licenciamento de eventos gastronômicos, shows e espetáculos, inclusive a apreciação de pedidos de licenciamentos correspondentes ainda não respondidos pela prefeitura”. Já as apresentações em teatros que possuem alvará vigentes e com público sentado ficam mantidas, observados os protocolos.

“O intuito ainda é preservar ao máximo possível o funcionamento das atividades, mas espera-se que com tais medidas torne-se menos atrativo para a população buscar tais locais para aglomeração e contato intensivo sem o uso de máscara e respeito aos protocolos”, disse o secretário de Saúde, Jackson Machado.

Eventos de fim de ano

No mesmo decreto, a Prefeitura de Belo Horizonte permite a “realização de eventos natalinos, no que se refere à iluminação e decoração de natal, além das caravanas comemorativas”, desde que não haja divulgação prévia e sem potencial para atração de público, para evitar aglomerações. É necessário solicitar licenciamento específico.