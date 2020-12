Esse é o segundo fim de semana com a instação das barreiras sanitárias. Elas estão localizadas na avenida Presidente Wilson, na orla do José Menino, próximo à divisa com São Vicente, e na Avenida Martins Fontes, no Saboó, principal acesso de quem vem da Capital e do interior. As barreiras serão de responsabilidade da Guarda Civil Municipal (GCM), em conjunto com a Companhia de Engenharia de Tráfego e Setur, com apoio da Polícia Militar.