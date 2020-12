Covid-19: Com investimento de R$ 2,6 bi, Sinovac anuncia que dobrará produção da CoronaVac

O laboratório chinês Sinovac Biotech, que desenvolve a vacina CoronaVac, anunciou nesta segunda-feira que conseguiu um financiamento de US$ 515 milhões (R$ 2,6 bilhões) para dobrar a capacidade de produção de seu imunizante. A fórmula é testada no Brasil pelo Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo, que deve detalhar ainda hoje seu programa de imunização.

O investimento virá do grupo chinês Sino Biopharmaceutical, que tem cotação na Bolsa de Hong Kong. Ao mesmo tempo, a corporação, que tem sede em Pequim, receberá 15% do capital de uma filial da Sinovac, a Sinovac Life Sciences.

Com o aporte, a intenção da Sinovac é concluir a construção de uma segunda fábrica até o fim deste ano para ampliar sua capacidade de produção de vacinas para 600 milhões de doses por ano.

Atualmente, esse número é de 300 milhões. A depender das condições do mercado e da disponibilidade de futuros investimentos, essa margem pode aumentar ainda mais, segundo a companhia chinesa.

O presidente da Sinovac, Yin Weidong, afirmou em um comunicado que a fórmula “alcançou uma etapa muito importante nos testes clínicos na Ásia e na América Latina”.

Além do Brasil e da própria China, a companhia já firmou acordos com Indonésia, Turquia e Chile, e negocia com as Filipinas.

A China, onde a epidemia surgiu há um ano, conseguiu conter a propagação do vírus e o balanço oficial do país registra 4.634 mortes provocadas pela Covid-19. O país iniciou várias pesquisas para tentar desenvolver eventuais vacinas.

Pequim começou a administrar vacinas em alguns grupos prioritários da população, como profissionais da saúde, diplomata, trabalhadores e estudantes que têm mudanças programadas para o exterior.

Quase um milhão de pessoas foram vacinadas com outro antídoto chinês experimental, produzida pela Sinopharm (concorrente da Sinovac), anunciou este grupo no mês passado.

Fonte: O Globo