Produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a Coronavac está na fase final de testes e aguarda registro e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na semana passada, o governo paulista recebeu lote com 600 litros da matéria-prima da vacina . O insumo é o “ingrediente” necessários para a finalização da vacina no país. Caberá ao Butantan concluir a etapa final de fabricação.

No dia 1° de dezembro, o governo federal divulgou a estratégia “preliminar” para a vacinação dos brasileiros . No calendário apresentado, a CoronaVac não é citada pelo Ministério da Saúde.

Por conta dos embates políticos, o governo de São Paulo já vinha anunciando planos alternativos para vacinar a população do estado, caso a vacina não seja incorporada ao Programa Nacional de Imunização.

O governo de São Paulo espera que a vacinação no estado comece no mês de janeiro de 2021. O plano estadual de vacinação da CoronaVac será anunciado no início da tarde desta segunda (7).