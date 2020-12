De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um dos veículos estava na contramão no trecho urbano da rodovia. Pedaços dos veículos ainda estavam espalhados pela pista na manhã desta segunda-feira.

Segundo a polícia, na caminhonete estava um casal e, no outro veículo, um homem. O motorista do carro é quem estava na contramão, na pista sentido capital ao interior, e bateu de frente com a caminhonete, informou a polícia.