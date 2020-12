Os prefeitos Gilson de Souza (DEM), de Franca (SP), José Luis Romagnoli (PSD), de Batatais (SP) e José Eduardo Coscrato Lélis, o ‘Zé Eduardo’ (PSDB), de Guaíra (SP), além de dois ex-prefeitos de Orlândia (SP), um ex-prefeito de Guaíra e outro ex-prefeito de Morro Agudo (SP) são alvos de mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (9) em uma operação do Ministério Público que investiga fraude em contratos de uma empresa de serviços de limpeza. Ao todo são 35 mandados contra 15 alvos.

De acordo com a promotoria, os prefeitos fizeram acordos com a empresa Seleta Meio Ambiente para que, em troca da contratação dos serviços, fossem pagos valores aos políticos, seja para patrocinar campanhas eleitorais ou para garantir vantagens indevidas ainda no cargo.