O trio estava detido desde o dia 4 de dezembro, por tráfico de drogas, depois que uma operação encontrou 128 pés de maconha em uma chácara do delegado, em São Sebastião. Segundo as investigações, ele produzia a droga ‘em escala industrial’ .

A informação da soltura foi confirmada pelo advogado Amaury de Andrade, que representa os filhos, e pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF). A liberdade foi possível após decisão do desembargador George Lopes que, na noite de sexta, concedeu habeas corpus aos parentes do policial.