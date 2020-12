Internado com Covid, Marco Ricca está lúcido

O ator Marco Ricca, internado com Covid-19 no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, “apresenta melhora clínica, está lúcido e respira espontaneamente”, de acordo com o boletim divulgado na tarde desta quarta-feira, 16.

Ainda segundo o hospital, a equipe médica seguirá acompanhando sua evolução para, em breve, avaliar a alta do CTI.

O ator, de 58 anos, foi internado no mês passado na UTI e chegou a ser intubado. Seu quadro vem evoluindo. Ele estava se preparando para começar a gravar a novela das 21h “Um lugar ao Sol” nos Estúdios Globo.

Fonte: O Globo

Foto: Paulo Belote/TV Globo