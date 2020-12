Centro Oncológico na Santa Casa é oficialmente entregue a população

Com descerramento de placa, o Centro Oncológico de Batatais, denominado ‘Maria Glória Romagnoli de Paula’, foi oficialmente entregue a comunidade nesta sexta-feira, 18 de dezembro.

Por conta do período de pandemia, o ato apenas contou com a presença do Prefeito José Luis Romagnoli, da Secretária Municipal de Saúde Luciana Nazar Arantes, da Provedora da Santa Casa Nilla Macedo, do Superintendente Silvio Bergamo e do médico Dr. Antônio Marcos Barbosa.

O prefeito Zé Luis salientou se tratar de um marco histórico da saúde em Batatais. “Já entregamos o prédio e ele está funcionando. Um prédio construído com recursos viabilizados com o Governo Federal, por meio de emenda do Deputado Baleia Rossi, a quem agradecemos. Nós pensávamos em fazer uma inauguração, mas em virtude da pandemia, resolvemos apenas fazer esse comunicado a população. Quero agradecer a parceria da Santa Casa em todos estes anos em que tive a honra de ser o prefeito da minha querida cidade. Agradeço de coração a todos que nos ajudaram”, destacou.

A Secretária Luciana Nazar Arantes e a Provedora Nilla Macedo destacaram a importância do serviço oferecido pelo Centro Oncológico para a população, que realiza o atendimento preventivo e também faz o acompanhamento dos pacientes com câncer. Um trabalho possível graças a união de esforços da Prefeitura e Santa Casa. “Em nome da Santa Casa eu agradeço ao Prefeito, a Secretária Luciana, aos vereadores que aprovaram a realização do convênio de repasse dos recursos, ao Deputado Baleia e toda a nossa equipe de funcionários e parceiros. É algo de grande valor que está ficando a disposição da comunidade batataense”, disse a Provedora.

Deixaram seus agradecimentos também o Superintendente da Santa Casa, Silvio Bergamo, o médico Dr. Antônio, diretor técnico da instituição e também, por vídeo conferência, o médico responsável pelo Centro Oncológico, Dr. Harley Francisco de Oliveira.

As placas foram descerradas e o prefeito Zé Luis fez a entrega de um quadro, pintado por sua irmã já falecida, Maria Glória, que sempre defendeu a ampliação dos serviços de saúde, principalmente para pessoas acometidas por câncer.

Fonte: Prefeitura de Batatais