A presidente da comissão, a alemã Ursula von der Leyen, já afirmou que o plano é começar a campanha de vacinação no dia 27 de dezembro.

As preparações para o início da campanha acontecem no mesmo momento em que há a identificação de uma variante mais transmissível do vírus no Reino Unido. Vários países europeus fecharam suas fronteiras aos viajantes que têm o país como origem.