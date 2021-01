Vence hoje IPVA para veículos de placa com final 8 em SP

O pagamento do IPVA 2021 da primeira parcela ou da cota única com desconto vence hoje para veículos de placa com final 8 registrados no Estado de São Paulo.

Amanhã é a vez dos carros de placa com final 9.

De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, em 2021 o tributo está em média 6,77% mais barato, com base em estimativa dos preços praticados no varejo, realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Em São Paulo, o IPVA é condição para que seja autorizado o licenciamento anual do veículo. Para pagar o imposto, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam, e pagar a guia no guichê de caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco. Também dá para fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito.

Fonte: Uol