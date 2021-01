No empresariado, as reclamações estão sendo feitas tanto por empresários que não são bolsonaristas, mas apoiam a agenda econômica do governo, quanto pelos bolsonaristas. Eles estão se queixando principalmente da lentidão do programa de vacinação e do risco de falta de vacinas. Avaliam que o presidente Bolsonaro tem responsabilidade no agravamento da crise e pedem correções de rumo.