Em dezembro de 2020, o IPCA-15 ficou em 1,06% . A desaceleração do indicador, segundo o IBGE, foi pressionada pela energia elétrica, já que em janeiro passou a vigorar a bandeira tarifária amarela , em que há acréscimo de R$1,34 na conta de luz a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos – em dezembro estava em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, cujo acréscimo é de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos.

Com a mudança tarifária, a energia elétrica passou de uma alta de 4,08% em dezembro para 3,14% em janeiro. Segundo o IBGE, ela foi o item que, individualmente, mais impactou o IPCA-15 deste mês (0,14 p.p.).

O IBGE destacou que a desaceleração do índice na passagem de dezembro para janeiro também é explicada pela queda no preço das passagens aéreas (-20,49%) e pelas altas menos intensas de alguns produtos alimentícios, como as carnes (1,18%), o arroz (2%) e a batata inglesa (12,34%).