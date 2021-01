O piloto Wagner Machado Júnior, de 59 anos, morto no acidente aéreo com parte da delegação do Palmas Futebol e Regatas, havia perdido o pai aos nove anos em um acidente de avião. Um irmão dele também era piloto e foi assassinado ao lado de uma aeronave e de tripulantes. A morte de mais um profissional de aviação deixou a família arrasada.