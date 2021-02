A atriz deu entrada no Vila Nova Star em 10 de janeiro e chegou a ficar nove dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com dificuldade respiratória. Ela precisou de suplementação de oxigênio após apresentar um quadro de pneumonia leve.

Em 2016, Eva Wilma chegou a ficar hospitalizada na UTI do Hospital Albert Einstein com o diagnóstico leve de embolia pulmonar . Ela se recuperou após três semanas em tratamento .

Com 66 anos de carreira, a atriz foi a grande homenageada do Prêmio Cesgranrio de Teatro, entregue em janeiro de 2020 no Copacabana Palace, no Rio.

No discurso de agradecimento, ela falou sobre a importância do trabalho dos atores.