O governo de São Paulo avançou nesta sexta-feira (5) seis regiões do estado para a fase amarela do plano da quarentena, em que comércio e restaurantes são permitidos a funcionar até 22h. A nova reclassificação do Plano São Paulo passa a valer já neste sábado (6).

Araçatuba, Baixada Santista, Campinas, Grande São Paulo – incluindo a capital -, Registro e Presidente Prudente foram para a fase amarela.

Barretos, Ribeirão Preto, Marilia e Taubaté passam para a fase laranja da proposta. Já a região de Araraquara regrediu para a vermelha, a mais restritiva, na qual permanecem Bauru e Franca.

Após pressão de setores do comércio, a gestão João Doria (PSDB) já havia suspendido na quarta-feira (3) o decreto que colocava todo o estado na fase vermelha, a mais restritiva, aos finais de semana por causa da pandemia de Covid-19.

Pela previsão inicial, a medida, em vigor desde o dia 25 de janeiro, permaneceria até 7 de fevereiro. Com o anúncio de quarta, também deixa de valer já no sábado (6).

As reclassificações das regiões do Plano São Paulo são sempre anunciadas em sextas-feiras, e passam a valer na segunda-feira seguinte. No entanto, Doria também decidiu antecipar a vigência da fase amarela já para este sábado

Com isso, estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão nas fases amarela e laranja do plano de flexibilização econômica (veja abaixo a classificação atual das regiões do estado).

Atualização do Plano São Paulo de 5 de fevereiro — Foto: Reprodução/Governo de SP

Quando foi anunciado o endurecimento da quarentena aos finais de semana, o governo também afirmou que apenas serviços essenciais teriam autorização para operar após as 20h nos dias úteis. Entretanto, a medida não tinha efeito prático de mudança, uma vez que a fase laranja já não autoriza o funcionamento após as 20h – como seguirá sendo feito.

A gestão Doria alega que as medidas já provocaram melhora nos indicadores de saúde e que, por isso, foram canceladas antes do prazo inicial previsto.

Alterações no Plano SP

No início de janeiro, o governo fez alterações nas regras de funcionamento da fase laranja, e a tornou mais permissiva.

Dentre as flexibilizações, está a liberação para que bares operem nos horários dos restaurantes, caso sirvam comida para clientes que fiquem sentados.

Desde o início do ano, o governo paulista tem feito reclassificações semanais. No final de 2020, a gestão estadual chegou a colocar o estado na fase vermelha durante as festas de final de ano para tentar evitar aglomerações e, consequentemente, os riscos de contaminação.

O Plano São Paulo prevê o rebaixamento para fases com regras mais restritivas da quarentena em regiões que apresentam grande aumento semanal de novas internações, mortes, casos ou taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No último dia 15, o governo de São Paulo determinou o cancelamento das cirurgias eletivas em todos os hospitais públicos e conveniados do estado. Na ocasião, também foi anunciada a reativação do Hospital de Campanha de Heliópolis, na capital.

O governo também alterou o parâmetro de taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na fase vermelha, que passou de 80 para 75%. Pelas regras, nenhuma região poderá mudar para as fases verde e amarela antes do dia 8 de fevereiro.

Classificação que passa a valer a partir de segunda-feira (8)

Vermelha – só operam serviços essenciais

Araraquara

Bauru

Franca

Laranja – bares não abrem, e demais serviços funcionam com restrições de horários e capacidade

Barretos

Marília

Piracicaba

São José do Rio Preto

Ribeirão Preto

São João da Boa Vista

Sorocaba

Taubaté

Amarela – comércio e restaurantes podem funcionar até 22h; bares até 20h

Araçatuba

Baixada Santista

Campinas

Grande SP – incluindo capital

Registro

Presidente Prudente

O que funciona na Fase Laranja



(Esta fase sofreu alterações no dia 5 de janeiro e passou a ser mais permissiva)

Todos os setores de comércio e serviços passam a ser permitidos. A exceção é o atendimento presencial em bares, que continua proibido.

Capacidade de ocupação: antes era de 20% e vai para 40% em todos os setores.

Funcionamento máximo: ampliado de 4 para 8 horas por dia.

Horário de fechamento: atendimento presencial só poderá ser das 6h às 20h.

Parques estaduais, salões de beleza e academias: poderão abrir.

O que funciona na Fase Amarela

A capacidade máxima passa a ser limitada a 40% de ocupação para todos os setores. Antes, o percentual variava por setor: academias podiam operar com apenas 30% da ocupação, por exemplo.

O atendimento presencial ao público pode ser feito apenas até as 22h, em todos os setores, exceto no setor de bares, que pode funcionar até as 20h.

O horário de funcionamento passa a ser limitado a 10 horas por dia para todos os setores. Antes, o horário variava por setor.

Serviços essenciais que podem funcionar na Fase Vermelha