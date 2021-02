Segunda-feira, 08 de fevereiro de 2021, das 08:00h às 15:00h, na Estação da Cultura de Batatais, via Drive-Thru, será realizada a vacinação de 300 idosos de 90 anos ou mais do município.

ATENÇÃO: os demais idosos serão vacinados, conforme o planejamento estratégico do Governo do Estado de Paulo. Acamados serão vacinados em domicílio, de acordo com a listagem fornecida pelas Estratégias de Saúde da Família do nosso município.