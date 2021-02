A equipe da entidade chegou a Wuhan em 14 de janeiro . Após duas semanas de quarentena, os integrantes visitaram locais incluindo o mercado de frutos do mar de Huanan – origem do primeiro grupo conhecido de infecções – e o Instituto de Virologia de Wuhan, que esteve envolvido em pesquisas do coronavírus .

“Não há indicação da transmissão do Sars-Cov-2 na população do período anterior a dezembro de 2019”, disse Liang Wannian, chefe da equipe da China.

O especialista em vírus Peter Ben Embarek, que participou da missão da OMS, afirmou que a apuração revelou novas informações, mas não mudou “dramaticamente” o cenário da pandemia. Ele explicou que a entidade trabalhou com quatro hipóteses ao começar a investigação da origem do vírus:

Membros da equipe vinham procurando conter as expectativas sobre a missão. Na semana passada, o zoólogo Peter Daszak disse à Reuters que um de seus objetivos era “identificar os próximos passos para preencher as lacunas”. Outro integrante, o especialista em doenças infecciosas Dominic Dwyer, disse que provavelmente levaria anos para entender completamente as origens do Sars-CoV-2.

