Segundo a prima do cantor, Bárbara Cordeiro dos Santos, ele foi até a unidade de saúde com fortes dores abdominais. Rafael foi internado para fazer exames, mas não resistiu.

“Ele fez uma consulta particular e o médico o orientou a procurar a UPA. Rafael estava com muitas dores e, acompanhado da mãe, ele foi para a unidade de saúde. Foi tudo muito rápido. Os rins pararam de funcionar, teve queda nas plaquetas e uma parada cardiorrespiratória, tudo isso aconteceu em poucas horas”, explicou Bárbara.

Ex-participante do The Voice, Rafael Dias morre em Belo Horizonte — Foto: Redes Sociais

Bárbara disse que a família está “desolada” com a morte do cantor.

Rafael nasceu no Alto Vera Cruz, na Região Leste de BH, e era muito conhecido na região pelos trabalhos voluntários de musicalização em uma ONG do bairro.

Ele participou do programa The Voice em 2015 e fez parte do time do cantor Lulu Santos.