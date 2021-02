Os nomes dos selecionados podem ser acessados no site do Prouni ( http://prouniportal.mec.gov.br/ ). Cada participante precisa entrar com login e senha para verificar a sua situação.

A seleção do Prouni deste primeiro semestre adotará as notas do Enem 2019, já que os resultados do Enem 2020 foram adiados por causa da pandemia e só saem em 29 de março.