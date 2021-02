Prefeitura alerta população para que utilize serviços online para evitar aglomeração na Secretaria de Finanças

A Administração Municipal de Batatais alerta a população, principalmente neste momento de pandemia, quando a aglomeração de pessoas deve ser evitada ao máximo, que estão disponíveis no site oficial: www.batatais.sp.gov.br uma série de serviços online.

Na próxima semana, nos dias 15 e 16 de fevereiro as agências bancárias estarão fechadas, mas a Secretaria de Finanças terá o expediente normal, sendo assim é importante que as pessoas utilizem os meios eletrônicos para pagamento do IPTU, por exemplo, que tem vencimento em 18 de fevereiro.

No site o contribuinte tem disponível: segunda via das contas de água, ISS, IPTU, guias de ITBI, emissão de tributos mobiliários, certidões negativas de débitos e de valor venal do imóvel, bem como autenticações de certidões.

Fonte: Prefeitura de Batatais