O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, questionou nesta sexta-feira (12) a projeção do ministro da Saúde Eduardo Pazuello de imunizar toda a população ‘vacinável’ do Brasil em 2021. Dimas criticou a indefinição do que seria esse público mencionado por Pazuello e a indisponibilidade de doses suficientes para atingir a chamada “imunidade de rebanho”.