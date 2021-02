O aviso é da Sala de Situação da UnB, que reúne um grupo voltado ao enfrentamento de emergências de saúde pública. Segundo o vice-coordenador da iniciativa, o epidemiologista Mauro Sanchez, “é importante lembrar que o início da vacinação não é passe livre e nem motivo para o relaxamento das medidas de prevenção”.

Sanchez afirma que, neste primeiro momento da vacinação, “a tentativa é diminuir o número de pessoas que adoecerá e que pode evoluir para um quadro mais grave, como os idosos, para proteger a capacidade do sistema de saúde”. O pesquisador alerta que o distanciamento e as medidas de prevenção continuam sendo a melhor forma de evitar o contágio.

“Para a população em geral, nada mudou ainda. Se nada mudou ainda, não é hora de aglomerar”, diz o cientista.

Medidas de segurança

Os pesquisadores citam que as festas no DF e em outras unidades da federação já foram proibidas por conta do alto número de infecções pelo vírus. No entanto, afirmam que o perigo continua.

“As aglomerações que ocorreram com as comemorações no fim de 2020 geraram um considerável aumento no número de casos de coronavírus que continuam a preocupar os especialistas também nesta época do ano”, diz o grupo, em nota.

Segundo os especialistas, os principais cuidados a serem seguidos são:

Uso de máscara

Distanciamento social

Boa ventilação dos ambientes

Higiene das mãos com sabão ou álcool 70%

Não tocar o rosto com as mãos sem higienizá-las antes

O grupo afirma esperar que “a cobertura vacinal da população aumente para que se chegue a um nível que, de fato, a população possa viver o que se tem chamado de ‘nova normalidade'”. No entanto, diz que, até lá, “é importante ter consciência que não se pode deixar de lado as medidas já conhecidas e que funcionam para evitar a proliferação do vírus e o contágio entre as pessoas”.

“Não se descuidem que ainda não é o momento. Em breve a gente poderá voltar a estar mais próximo, com a família e amigos, e ter o contato físico que todos sentem falta”, afirma Mauro Sanchez.

Carnaval em meio à pandemia

Na quinta-feira (11), o governador Ibaneis Rocha (MDB) proibiu a realização de festas e eventos carnavalescos entre os dias 12 e 21 de fevereiro na capital. O decreto prevê multa de, no mínimo, R$ 20 mil para quem desrespeitar a regra.

Quem descumprir a norma também pode responder por crime de infração sanitária, que será apurado pela “autoridade policial competente”. Apesar de ter cancelado os eventos, o governador manteve o ponto facultativo para a data.