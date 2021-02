O RJ tinha, até esta segunda-feira (15), 31.512 mortes e 554.835 casos de Covid-19.

É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações ocorrem com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais transmissível.

Por isso, pesquisadores acompanham o caminho das transmissões e fazem um mapeamento do material genético no decorrer da pandemia, uma forma de monitorar as versões que realmente merecem atenção.

2. Como se chamam e onde surgiram as novas variantes do novo coronavírus?

Essa nova variante parece ser transmitida mais rapidamente do que as cepas mais antigas, dizem os pesquisadores que a identificaram na África do Sul.

A P.1. é a variante brasileira. Ela foi detectada inicialmente em Manaus. No dia 15 de janeiro, o Ministério da Saúde confirmou uma reinfecção por nova variante brasileira do coronavírus. A análise em laboratório mostrou um padrão de mutações compatível com a variante do vírus SARS-CoV-2 encontrada no Amazonas.

Por enquanto, não há comprovação de que o vírus esteja mais forte ou cause uma versão mais grave da Covid-19. Os cientistas apontam apenas que as trocas genéticas afetaram a maneira como o vírus se fixa nas células humanas.

“O fato de ela [nova versão do coronavírus] não ser mais patogênica não significa que não vá aumentar o número de pessoas doentes. Quando você tem mais gente infectada, acaba levando a um número maior de pessoas doentes. Sim, ela pode causar bastante estrago. A gente precisa estar atento. E as pessoas precisam entender que todo mundo tem que ter mais cuidado agora”, disse Ester Sabino, diretora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, uma das especialistas que sequenciaram a nova variante encontrada no Brasil.

4. A mutação do novo coronavírus deixou ele mais transmissível?

Sim. As novas variantes parecem ser mais contagiosas. Estudo médico divulgado no final de dezembro aponta que a nova versão do Reino Unido é entre 50% a 74% mais contagiosa.

Pesquisadores também acreditam que as variantes da África do Sul e do Brasil são mais contagiosas, já que a mutação se expandiu rapidamente.

Por isso, é importante manter as medidas de isolamento, usar máscara e manter a constante higienização das mãos.

Um novo estudo preliminar mostrou que a variante britânica está se espalhando rapidamente nos EUA e pode dominar os casos de Covid-19 no país em março. Segundo os pesquisadores, a taxa de transmissão é de 30% a 40% maior do que as mutações mais comuns, dobrando a cada semana e meia.

5. As vacinas devem funcionar para essas novas variantes?

As fabricantes já estão testando seus imunizantes contra as novas variantes. Os pesquisadores da Universidade de Oxford informaram que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela universidade em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é eficaz contra a variante britânica.

Pfizer e Moderna também anunciaram que suas vacinas, ambas com tecnologia de RNA mensageiro, conseguiram neutralizar duas variantes do coronavírus em laboratório: a britânica (B.1.1.7) e a sul-africana (B.1351 ou 501Y.V2).

A Johnson, que usa tecnologia de vetor viral, disse que sua vacina teve 57% de eficácia contra a variante da África do Sul. Um outro estudo indicou que duas vacinas chinesas – a BBIBP-CorV, da Sinopharm, e a ZF2001, da Anhui Zhifei Longcom e Academia Chinesa de Ciências Médicas – também conseguiram neutralizar a mutação sul-africana em laboratório.

Já a Novavax informou que a sua vacina teve eficácia bem mais baixa para a variante sul-africana em comparação às outras do coronavírus. Enquanto os dados do Reino Unido apontaram para uma eficácia de 89,3%, os testes feitos na África do Sul concluíram uma eficácia de 49,4%. Dos 27 casos de Covid-19 encontrados lá durante os testes, 25 tinham a variante local do coronavírus

Vacina de Oxford é eficaz contra variante britânica, diz estudo preliminar

6. As medidas de precaução (distanciamento, máscara, lavagem das mãos, álcool) servem para essas mutações?