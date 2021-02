O novo nódulo encontrado tem poucos milímetros e é bem menor do que o primeiro encontrado em outro ponto do mesmo órgão em outubro de 2019, de 2 centímetros, de acordo com o médico Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.

Apesar do novo nódulo, Katz disse que Covas teve ótima resposta ao tratamento com imunoterapia e quimioterapia e o primeiro nódulo hepático “praticamente desapareceu”, o que permitiu que ele “mantivesse suas atividades profissionais e pessoais sem maiores restrições”.

De acordo com David Uip, o prefeito, apesar do novo nódulo detectado, “está muito bem, trabalha normalmente, despacha normalmente, se alimenta normalmente, e deve ficar internado até o final da sexta-feira, ou sábado pela manhã. Na sequência ele retornará o seu dia a dia de prefeito, estabelecendo, obviamente, as limitações eventuais do tratamento.”

As restrições para atividades públicas de Covas são mais por causa da pandemia de Covid-19 do que por causa do tratamento oncológico, de acordo com o oncologista Artur Katz. David Uip lembrou que Covas já teve a doença.

Durante a coletiva de imprensa, os médicos disseram que o tratamento com imunoterapia será suspenso e voltaram a afirmar que estão inicialmente estão prescritas quatro novas sessões de 48 horas da quimioterapia, com intervalos de 14 dias entre cada uma. Ao final do processo, novos exames de imagem serão feitos para controle do novo ciclo.

De acordo com David Uip, o tumor detectado agora no fígado do prefeito de São Paulo não passou por biópsia, mas o histórico da doença do prefeito foi determinante para o início da quimioterapia já iniciada nesta quarta.

Licença

Covas havia se licenciado no último dia 18 de janeiro, após a realização de sessões de radioterapia que fazem parte do tratamento do câncer que enfrenta. Ele retornou ao cargo em 1 de fevereiro. Durante o período, o vice Ricardo Nunes (MDB) assumiu a gestão da cidade pela primeira vez.

De acordo com o boletim médico Hospital Sírio Libanês divulgado naquela data, após o período de repouso, a previsão é de que o prefeito continuasse com a imunoterapia e exames de controle.

Durante a licença, o prefeito de SP recebeu críticas por ter ido ao Rio de Janeiro no sábado (30) assistir à final da Libertadores no estádio do Maracanã. Nas redes sociais, ele informou que “resolveu tirar mais 3 dias de licença não remunerada para aproveitar uns dias com o filho”.

“Fomos ver a final da libertadores da América no Maracanã, um sonho nosso. Respeitamos todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias do RJ. Mas a lacração da Internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é direito meu. É usufruir de um pequeno prazer da vida. Mas a hipocrisia generalizada que virou nossa sociedade resolveu me julgar como se eu tivesse feito algo ilegal”, declarou o prefeito na ocasião do episódio.