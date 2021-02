Com uma família formada por músicos, deu início a sua carreira profissional em 1961, inicialmente como DJ. U-Roy ganhou fama internacional na década de 1970, com as faixas “Natty Rebel” e “Jah Son of Africa”.

Ao longo dos anos, lançou cerca de 20 álbuns, gravou com artistas como Keith Hudson, Lee Perry e Peter Tosh, e participou do disco vencedor de Grammy “True Love”, do grupo Toots and the Maytals. U-Roy foi homenageado em seu país por sua influência na música.