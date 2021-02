A pesquisa, conduzida por Aalekhya Reddam e David C. Volz, investigou as origens dssa fragrância, e isolou os componentes dos gases que inalamos toda vez que um carro novo é usado, bem como o tempo de exposição a essas substâncias prejudiciais à saúde.

A conclusão encontrada do estudo foi de que os gases, principalmente benzeno e formaldeído, são tóxicos quando inalados por mais de 20 minutos consecutivos.

Os pesquisadores usaram dados de outros estudos focados em descobrir todas substâncias presentes nesse aroma, formado por gases que se desprendem do interior do veículo.

O estudo também relembra que, apesar de o benzeno e formaldeído serem considerados cancerígenos, não necessariamente terão algum efeito negativo na saúde das pessoas. Tudo depende do tempo que a pessoa fica exposta à substância e o quanto de gás é liberado dos materiais do interior do carro – que varia de veículo para veículo.