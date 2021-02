Segundo a apuração do G1, a suspeita é que ela tenha cometido suicídio, mas o caso será apurado. Jennifer estava sozinha em sua cela e foi encontrada pelos agentes com um lençol no pescoço por volta das 15h.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia e foi feito registro do caso na Polícia Civil.

O caso

A menina Ísis Helena nasceu prematura, com microcefalia, e tomava remédios controlados. Em março de 2020, a mãe teria dito a polícia que a menina estava desaparecida. Ela contou que saiu de casa deixando a menina com o avô. Ao voltar, encontrou a casa aberta e não achou a bebê.

Antes da morte, a mãe já havia sido denunciado ao conselho tutelar por maus tratos à bebê. Na investigação, a polícia encontrou indícios de seu envolvimento na morte da menina e Jennifer confessou o crime.