De acordo com o estudo, que mostra quantas pessoas já foram infectadas pelo coronavírus na cidade por meio de um exame sorológico, 22,9% dos moradores da Zona Leste já foram infectados pelo coronavírus. Paralelamente, o índice é de 13,2% na região Centro-Oeste, 12,3% na região Norte, 11,8% na região Sudeste, e 16,4% na Zona Sul.

A Zona Leste já era a região com o maior número de contaminados pela Covid-19, mas a diferença da região em relação às outras aumentou e isso foi destacado na apresentação do secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.

O levantamento também indicou as prevalências da infecção em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na cidade. As infecções continuam atingindo com menor frequência a faixa da população paulistana com IDH alto (10,5%), cujo índice é a metade daquele apresentado entre a população com IDH baixo (20,5%).

O exame sorológico avalia a presença de anticorpos específicos (IgM/igG). Portanto, identifica casos passados da doença e a Prefeitura faz o cálculo da prevalência de acordo com os casos de Covid-19 registrados no E-SUS.

Pesquisa da Prefeitura de São Paulo mostra que casos de Covid-19 atingem mais a Zona Leste da cidade — Foto: Prefeitura de São Paulo/Divulgação

Já a taxa de assintomáticos, que estava em 29,2% em janeiro, passou para 38,3% e, agora, no início deste mês, alcançou os 43%.

“Isso mostra exatamente a necessidade do cuidado”, alertou Edson Aparecido. “Atenção para as medidas de distanciamento e uso da máscara em todas as situações, pois pode haver transmissão pelo assintomático. Quanto mais pessoas assintomáticas com a doença, a transmissibilidade se acentua”, continuou.

Além disso, também vem aumentando a proporção dos paulistanos que relaxaram com os cuidados da quarentena e passaram a frequentar restaurantes, academias, bares e cafés. O índice alcançou 35,9% da população; em janeiro o índice era de 32,4% e no início desse mês era de 33,5%.

“Isso demonstra que as aglomerações se acentuaram entre as pessoas, sobretudo, há uma tendência entre o jovem adulto entre 20 e 45 anos”, disse Edson Aparecido, acrescentando que 17,6% das pessoas infectadas declaram que frequentam ao menos um desses locais.

Imunidade e letalidade

O estudo indicou que 16% dos moradores da capital foram infectados e têm anticorpos contra o coronavírus. Em 2020, 9,5% dos moradores tinham sido infectados; depois, 14,1% em janeiro de 2021; e 13,9% no início do mês de fevereiro.

Segundo o secretário da saúde, o número de casos confirmados de Covid-19 na primeira semana de 2021 é similar ao número de casos durante o primeiro pico da pandemia, “seguramente em função das aglomerações de final do ano”.

Durante o primeiro pico da pandemia, em junho do ano passado, havia 20.415 casos; na primeira semana de 2021 havia 19.995 casos notificados.

A pesquisa mostrou ainda que houve uma queda acentuada do número de óbitos por Covid-19 a partir de setembro de 2020, com um novo aumento a partir de novembro, que ainda assim não alcançou os piores momentos da pandemia, em junho, julho e agosto.

“Por uma série de aspectos, seja pelo aumento da infraestrutura, seja pela experiência adquirida pelos nossos profissionais, felizmente conseguimos reduzir a curva de óbitos de forma acentuada no município”, disse o secretário Edson Aparecido.

Considerando especificamente a faixa etária dos idosos acima dos 75 anos, a pesquisa mostra um aumento expressivo, com coeficiente de mortalidade quase 10 vezes maior do que na faixa entre 55 e 59 anos – 45,9% das pessoas internadas com Covid-19 com mais de 75 anos chegaram a óbito.

“Há uma tendência de aumento de notificações de novos casos entre jovens de 20 e 45 anos. Então é o jovem que vai para rua, se contamina, vai para casa, contamina a família, e quem precisa ser internado e vai a óbito é o idoso”, disse Edson Aparecido.

Fase 3

Os dados foram coletados na fase 3 do inquérito sorológico realizado com adultos acima de 18 anos em todas as regiões da cidade. Para o estudo foram realizadas 1.745 coletas e 281 coletas deram positivo.