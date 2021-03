O estudo inédito do Instituto Butantan de vacinação em massa contra Covid-19 em Serrana (SP) aplicou até domingo (28) 12.938 doses da CoronaVac . O valor corresponde a 45,58% do público-alvo estimado em 28.380 pessoas.

A parcial equivale ao número de vacinados em duas das quatro etapas do projeto, que avalia a eficácia do imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan na queda da transmissão do novo coronavírus.

Pela região verde, etapa encerrada no dia 21, foram 6.554 doses. Pela amarela, concluída no domingo, foram mais 6.225 aplicações, o equivalente a 92,6% do esperado para essa fase.

A próxima etapa de vacinação, da região cinza, está prevista para acontecer de quarta-feira (3) a domingo (7). Os voluntários da região azul, quarta e última etapa, devem ser vacinados entre 10 e 14 de março.

Os moradores receberão a segunda dose entre o 21º e o 30º dia após a primeira aplicação.

De acordo com os parâmetros da pesquisa, somente podem ser vacinados moradores de Serrana com 18 anos ou mais, exceto grávidas, lactantes e pessoas com doenças graves, podem participar da pesquisa.