Funcionamento do comércio durante a fase vermelha do Plano São Paulo foi tema de reunião entre Prefeitura e ACE

Na tarde desta segunda-feira, 1º de março, o Prefeito Juninho Gaspar e o Vice Dr. Ricardinho, receberam na Prefeitura o Presidente a ACE, Ennio Fantacini, para tratar dos efeitos da classificação do Município na Fase Vermelha do Plano São Paulo. A reunião contou com a participação dos diretores da ACE, Paula Mariano e Alexandre Toledo e da Secretária da Saúde, Bruna Toneti.

Os representantes da ACE questionaram sobre a possiblidade de Batatais adotar o mesmo critério do município de Ribeirão Preto, que está funcionando na fase laranja de segunda a sexta-feira e na fase vermelha aos sábados e domingos, onde o Prefeito Municipal lembrou que o Ministério Público já ajuizou ação para manter o município vizinho na Fase Vermelha do Plano São Paulo. Batatais no ano passado também foi obrigada por decisão judicial a seguir todas as determinações do Governo do Estado.

Em razão da ocupação de todos os leitos de enfermaria e UTI destinados à COVID no município de Batatais, bem como em razão do elevado número de contaminações nos últimos dias ficou autorizado o atendimento, para os estabelecimentos de atividade não-essencial, apenas em regime de “drive-thru” e “delivery”.

A ACE propôs que os estabelecimentos também pudessem manter funcionamento por “take away”, onde a empresa pode permanecer com as portas abertas, de onde é feito o atendimento, vedado ao público adentrar o estabelecimento, mas por orientação da Secretária da Saúde esse sistema não será adotado neste momento, ficando agendada nova avaliação, dentro de dez dias.

O Prefeito Municipal pediu atenção dos empresários para aos protocolos do Plano São Paulo e à população em geral que observe as orientações sanitárias, evite aglomerações e saia de casa apenas para atividades estritamente necessárias. O momento pede o máximo de prudência e atenção para que ninguém fique sem atendimento.

Fonte: Prefeitura de Batatais