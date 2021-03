A Secretaria Municipal de Saúde preocupada com todos os idosos de 80 anos ou mais que ainda não conseguiram se vacinar no município, em breve, divulgará informações de como será realizada a vacinação desse público remanescente.

Lembrando que ainda estamos contemplando os idosos acamados e domiciliados, no momento, junto as equipes das Unidades de Saúde da Rede de Atenção à Saúde e o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do município.