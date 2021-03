No domingo, 14 de março, aniversário de Batatais, a partir das 11 da manhã, o músico Tavinho Limma e o duo Raiz de Dois apresentam o show online Raízes Musicais em nossa cidade.

O espetáculo Raízes Musicais é uma realização da Secretaria do Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, por meio do Proac Expresso Lab, e do Ministério do Turismo, através da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc.