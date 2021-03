As gêmeas transexuais Sofia Albuquerck e Mayla Phoebe , de 19 anos, receberam liberação médica para voltar para casa, na sexta-feira (26). A cirurgia de readequação sexual aconteceu em fevereiro em Blumenau , no Vale do Itajaí.

A partir de agora, as irmãs passarão por acompanhamento médico por telemedicina e só retornarão à clínica catarinense em fevereiro do ano que vem para consulta ginecológica. As duas são de Tapira, Minas Gerais, e passam bem, segundo os médicos.

Mayla passou pelo procedimento no dia 10 e o de Sofia aconteceu no dia seguinte, 11 de fevereiro. As cirurgias duraram em média 4h. Elas receberam alta dias após a cirurgia, mas continuaram em Blumenau tendo acompanhamento médico.

O procedimento de Sofia e Mayla é considerado raro e foi o primeiro realizado em gêmeas em Santa Catarina. A unidade de saúde diz também que pode ter sido pioneiro no Brasil. A história delas ganhou repercussão em pelo menos 36 países, segundo a assessoria da clínica onde as gêmeas realizaram o procedimento.

Para José Carlos Martins Júnior, um dos médicos responsáveis pelo procedimento, o caso foi “um sucesso e psicologicamente as irmãs ficaram muito felizes e satisfeitas com o procedimento”. Martins disse ainda que o resultado estético desejado só será alcançado totalmente entre 18 e 24 meses após a cirurgia, contudo a funcionalidade urinária dos órgãos já está reestabelecida.