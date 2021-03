Para as situações em que a presença nas agências se mostrar indispensável, os bancos reforçarão as medidas de higienização das instalações, inclusive agências e caixas eletrônicos, segundo a entidade.

Todas as reuniões presenciais com clientes, agendamentos de visitas externas ou quaisquer contatos fora das agências ficarão suspensos.

Para evitar aglomerações de pessoas, a Febraban reforçou orientação para organização de filas no autoatendimento e nas áreas externas das agências. Elas incluem checagem das marcações feita nas calçadas com no mínimo 1,5 metro de distância entre as pessoas e ações coordenadas com as forças de segurança locais para cumprimento das medidas de conscientização e redução das aglomerações.