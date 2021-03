Prefeito Juninho Gaspar e Vice Dr. Ricardinho assinam protocolo de intenções para a compra de vacinas contra a Covid-19

Nesta semana o Prefeito Juninho Gaspar e o Vice Dr. Ricardinho assinaram o documento de Adesão ao Consórcio Público, da Frente Nacional dos Prefeitos, para que o município de Batatais possa adquirir vacinas contra a Covid-19. Esse consórcio tem como objetivo facilitar a compra direta das vacinas com o laboratório fabricante.

“Esse é mais um passo que estamos dando para o enfrentamento desta pandemia, que tem causado grandes transtornos sociais e econômicos em todo o mundo. Já tivemos retorno de nossa manifestação de interesse e estamos preparando a documentação”, disse Juninho.

A informação foi anunciada durante o pronunciamento, nesta sexta-feira, 5 de março, sobre a situação da saúde pública, que está pressionada com o grande aumento do número de casos graves da doença. “Precisamos proteger o nosso povo e faremos todos os esforços para comprar as vacinas assim que elas estiveram disponíveis”, destacou o Vice-Prefeito Dr. Ricardinho.

Fonte: Prefeitura de Batatais